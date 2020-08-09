Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri turizmine büyük katkıları olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
09.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:36
Kayseri turizmine büyük katkıları olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Mehmet Eğlencelioğlu'nun cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Namaza Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Eğlencelioğlu'nun yakınları katıldı.
Kılınan namazın ardından Eğlencelioğlu'nun cenazesi toprağa verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA