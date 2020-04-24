Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı
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Armutalan, Marmaris, Türkiye, Haber

Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı

Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesi'nin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.

24.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:59
Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı

Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı

MUĞLA - Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesi'nin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle Muğla'nın kara, deniz ve hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi sahil beldelerinin sokakları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı.

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris'in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda turistlerin yerine domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı. Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar 'İşte domuzlarımız' diyerek sürü helinde gezen domuzları işaret ettiler.

Ünlü turizm beldesinde turistlerin yerini domuzlar aldı

Kaynak: İHA

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