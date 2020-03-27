ÜNLÜ TİYATROCULARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI
ÜNLÜ tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.
27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
ÜNLÜ tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.
Mesajlar şu şekilde:Kerem Alışık, "Bizim için tiyatro ile aşkın tarifi aynıdır. Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın.Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."-Selçuk Yöntem, "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın."-Deniz Uğur, "Hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz.Hem sizlerin, hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal."-Hatice Aslan, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü kutluyorum.İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz."-Devrim Nas, "Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın."-Özlem Öçalmaz, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.Seyirciyle aynı havayı solumadan tiyatro olmaz."-Hande Soral, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Bu süreçte herkesin sağlığı için evde kal."-İştar Gökseven, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal"-Gülin İyigün, "Kendini korumak, etrafındakileri korumak ve hepimizi korumak için lütfen evde kal."Yiğit Pakmen, "Evde kal, sağlıkla kal."
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Kaynak: DHA