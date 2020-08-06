Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Üstün Asutay, Bakırköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
06.08.2020 20:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:09

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Üstün Asutay, Bakırköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Üstün Asutay organ yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını 4 Ağustos'ta yitirmişti. Usta sanatçı bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun naaşı cenaze namazı öncesi Tarık Akan, Cem Karaca ve Ergun Köknar ile beraber kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne (BASAD) getirildi. Burada sevenleri tarafından alkışlarla uğurlanan Asutay daha sonra cenaze namazı için Bakırköy Kartaltepe Amine Hatun Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Asutay'ın oğlu tiyatrocu Mert Asutay, Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Usta sanatçı kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

"Türk sineması ve tiyatrosu büyük bir kayıp verdi"

Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin Üstün Asutay'ın yuvası olduğunu dile getiren Bakırköylü Sanatçılar Derneği Başkanı İlhan Gülek, "Son dönemde gece bile beni yuvama götürün diye evden çıkmaya çalıştığı yer burası. Dolayısıyla sanatçı olmak üzere girdiği yuvadan hayallerine ulaşmış bir sanatçıyı uğurluyoruz. Acımız büyük. Türk sineması ve tiyatrosu büyük bir kayıp verdi. Üstün Asutay için herkes bir şey söyler ama ortak söyleyecekleri şey iyi bir insan olduğu. İyilikler içinde kaldı" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi amcasına sahiptim"

Çok güzel bir insanı kaybettiklerini söyleyen Üstün Asutay'ın yeğeni Pelin Asutay Yeşilçimen, "Dünyanın en iyi amcasına sahiptim. Acım gerçekten büyük. Çok güzel bir sanatçıyı kaybetmenin gururunu yaşıyorum diyebilirim. Amcam deyince hep çocukluğum aklıma gelir. 15 tatilde 10 gün onlarda kalırdım. Hayatımın en güzel günlerini orada geçirirdim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok güzel bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun. 23 yıl sonra yengeme kavuştu" dedi.

"Bu meslekte bir yerlere gelebildiysem bunu olduğum gibi babama borçluyum"

Hem babasını kaybetmenin hem de ustasını kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirten Üstün Asutay'ın oğlu tiyatrocu Mert Asutay, "Hem babamı uğurluyorum hem de gerçekten ilk ustamı uğurluyorum. Bu meslekte bir yerlere gelebildiysem bunu olduğum gibi babama borçluyum. Bana el veren ustam babamdır. O yüzden çifte acı yaşıyorum. Son nefesime kadar çok özleyeceğim onu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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