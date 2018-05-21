Ünlü Tenisçi Rafael Nadal Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutladı

İspanyol raket Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.

Dünyanın bir numaralı raketi ünlü tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.

TARAFTARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU

İspanya'nın Barcelona kentinde bir mekanda, karşılaşmayı izleyen Nadal, Tutumlu'nun oğlu Masoud'un coşkusuna ortak oldu.

Dünyaca ünlü raket, sarı-kırmızılı renklere büyük sempati duyduğunu ve bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyerek mutlaka bir maç izlemek için İstanbul'a geleceğini dile getirdi.

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YORUMLAR (13)

  • ADINIZI YAZIN:
    Adamın dün Romada final maçı vardı, nasıl cumartesi Barselonada Gs maçını seyretmiş anlamadım
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  • CANSU:
    CHP LİYİM ORUÇ TUTMUYORUM
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    CANSUSAMIŞBİLMEMNEYE!!!: başka haberin altında da chp lilere laf atıyordu tam bir kaşar şeytan. . şeytan demişken hangi partili olduğunu söylemeye gerek yok:))
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    ANDSMERO : cansu grup yaparmısın oruç olmayanlarla
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