Ünlü Tenisçi Rafael Nadal Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutladı
İspanyol raket Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.
Dünyanın bir numaralı raketi ünlü tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.
TARAFTARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İspanya'nın Barcelona kentinde bir mekanda, karşılaşmayı izleyen Nadal, Tutumlu'nun oğlu Masoud'un coşkusuna ortak oldu.
Dünyaca ünlü raket, sarı-kırmızılı renklere büyük sempati duyduğunu ve bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyerek mutlaka bir maç izlemek için İstanbul'a geleceğini dile getirdi.
YORUMLAR (13)
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Adamın dün Romada final maçı vardı, nasıl cumartesi Barselonada Gs maçını seyretmiş anlamadımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray dünya takımı! Yabancılar türkiye duyunca ilk üç kelimeler arasında.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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CHP LİYİM ORUÇ TUTMUYORUMCevap Yaz 3 Yayından KaldırCANSUSAMIŞBİLMEMNEYE!!!: başka haberin altında da chp lilere laf atıyordu tam bir kaşar şeytan. . şeytan demişken hangi partili olduğunu söylemeye gerek yok:))Yayından KaldırANDSMERO : cansu grup yaparmısın oruç olmayanlarlaTüm 13 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır