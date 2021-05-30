Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı

Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından dün itibariyle ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü tatil merkezinde vaka sayısı sıfırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 01:38:06. #1.14#

title