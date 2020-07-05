Ünlü tatil merkezinde Atlı Jandarma Timi göreve başladı Ünlü tatil merkezi Çeşme'de jandarma sorumluluk bölgelerindeki plajlarda Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de jandarma sorumluluk bölgelerindeki plajlarda Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) gelen Atlı Jandarma Timi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Pırlanta ve Altınkum plajlarında devriye görevi yapmaya başladı. 12 ay boyunca Özdere'de konuşlu olan ve İzmir ili genelinde yaya ve motorlu taşıtlarla ulaşımın zor olduğu jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan sahil bölgelerinde, ormanlık ve mesire alanlarda emniyet ve asayişi sağlamak üzere görev yapan Atlı Jandarma Timi'nin sezon süresince Pırlanta ve Altınkum plajlarında devriye görevi yapacağı belirtildi.

Tim tatilcilerin ilgisiyle karşılandı

Çeşme'de devriye görevine başlayan Atlı Jandarma Timi, Pırlanta Plajı'ndaki tatilcilerin büyük ilgisi ile karşılaştı. Plajda güneşlenen çok sayıdaki tatilci Atlı Jandarma Timi'ni cep telefonları ile kaydetti. Tatilcilerden Ahmet Alkan, Atlı Jandarma Timi'nin güvenlik açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, görsel olarak da güzel bulduğunu söyledi. Tatil için Çeşme'ye gelen Taylan Göylüsün de, Atla Jandarma Timi'ni izlemenin çok keyifli olduğunu belirterek, "Atlarla sahilde olmak süperdi" diye konuştu.

Ali Aktürk: "Pırlanta Plajımızda, şemsiyeler arası 6'şar metre mesafe var"

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı TURAŞ A.Ş. şirketi tarafından işletilen Pırlanta Plajı'nın Genel Müdürü Ali Aktürk, "Plajımızda bugün İçişleri Bakanlığımızın Atlı Jandarma Timi devriye görevine başladı. Atlı Jandarma Timimizi görünce hem gururumuz okşandı hem de plajdaki halkımız kendilerini güvende hissettiler. Pırlanta Plajımızda şemsiyeler arası 6'şar metre mesafe var. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyuyor, misafirlerimizi de uyarıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA