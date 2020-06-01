Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur öncesi deniz keyfi Yeni normalleşme ile kontrollü yaşam 1 Haziran tarihi itibariyle başlarken, turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında da sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklar yapıldı, sosyal mesafe locaları hazırlandı.

Yeni normalleşme ile kontrollü yaşam 1 Haziran tarihi itibariyle başlarken, turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında da sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklar yapıldı, sosyal mesafe locaları hazırlandı. Plaja gelen bazı vatandaşlar ise kapalı havaya rağmen yağmur öncesi deniz keyfi yaşadı.

Çeşme'nin turistik otellerinde, günler öncesinden yeni normalleşme dönemi hazırlıkları başlarken, otellerin plaj ve havuzlarında şezlonglar, en az 1,5 metre aralıklı olmak üzere sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

Çeşme'nin dünyaca ünlü plajı olan ve Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulan Ilıca Plajı'nda da, 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları yapılmaya başlandı.

Localarla sosyal mesafe önlemi

Ilıca Plajı'nda yaptırılan sosyal mesafe locaları, 2 metreye 3 metre olmak üzere 6 metrekare olarak belirlenirken, loca aralarındaki mesafeler de yandan 1,5 metre, arkadan ise 2 metre olarak ayarlandı. Bu yıl ilk kez Mavi Bayrak alan Ilıca Plajı'nda engelliler de düşünülerek, denize kadar engelli rampaları yerleştirildi. Ilıca Plajı'nın yanındaki yaya kaldırımı da genişletildi ve yaya kaldırımına bisiklet yolu yapıldı.

Denize girdiler

Çeşme'de havanın kapalı olmasına rağmen bazı vatandaşlar, Ilıca Plajı'nda portatif sandalyelere oturarak sohbet ederken, bazı vatandaşlar da denize girdi. Denizde voleybol oynayan vatandaşların yanı sıra bir tatilci de köpeği ile birlikte denize girerek, denizin tadını çıkardı.

Öte yandan, bir aracın arkasına bağlı römorkla getirilen deniz aracı, kalabalık bir grup tarafından plaja taşındı. Yağmurun başlamasının ardından ise Ilıca Plajı, sokağa kısıtlama uygulamasının olduğu günler gibi boşaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA