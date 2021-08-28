Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 150 polisle eğlence mekanlarına denetim
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 150 polisle eğlence mekanlarına denetim

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 150 polisle eğlence mekanlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 150 kişilik polis ekibi, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle şok denetim uygulaması kapsamında eğlence mekanlarına denetime çıktı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 150 kişilik polis ekibi, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle şok denetim uygulaması kapsamında eğlence mekanlarına denetime çıktı. 20 işletme denetlenirken, işletme çalışanlarının da tek tek GBT sorguları yapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde takviye ekiplerle birlikte 150 kişilik polis ekibi, kent genelinde denetime çıktı. Araçlar ve eğlence mekanlarının denetlendiği, yüzlerce kişinin GBT sorgularının yapıldığı şok denetimlerde, uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Alaçatı bölgesindeki işletmeler denetlendi

Ekipler ayrıca, Alaçatı bölgesindeki eğlence mekanlarında da yoğun denetimler yaptı. 20 işletme denetlenirken, 337 işletme çalışanının sorguları yapıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada yapılan denetimler hakkında bilgiler verdi. Trafik ve asayiş ekiplerinin 741 araç ve bin 183 kişinin GBT sorgusunu yaptığını ifade eden Çakıcı, 1 adet ruhsatsız silah ile 3 araçta da muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Çeşme Kaymakamı Çakıcı, sosyal medya paylaşımlarında şöyle yazdı:

"Bu gece planlı faaliyetlerimiz kapsamında Alaçatı bölgemizde eğlence sektöründe 20 işletmeye, İl Emniyet Müdürlüğünden gelen takviyelerle, 150 kişilik bir polis ekibimizle şok denetim uygulaması gerçekleştirdik. Ayrıca 337 işletme çalışanının ayrıntılı GBT sorgusunu da yaptık."

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir gece kulübünün önünde meydana gelen olayda Alpay Kalyon, darp edilen bir kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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