Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı
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Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı

AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'na gelen yazlıkçılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde ya da yatlarında izole olarak geçiriyor.

Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı
23.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:25

AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'na gelen yazlıkçılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde ya da yatlarında izole olarak geçiriyor. Tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. 

Kuşadası, kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında dün gece yarısı Türkiye genelinde başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırını da oluşturan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Kuşadası'nda yasağın ilk gününde vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi. Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü. Türkiye'nin en önemli marinalarından Kuşadası ayrıca, pandemik mücadele sürecinde teknelerinde izole olan yatçı konuklarını da ağırlıyor. Kuşadası Setur Marina yetkililerinden alınan bilgiye göre 40 yatçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerinde izole olarak yaşamlarını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını teknelerinde ve marina içindeki sosyal alanlarda karşıladıklarını belirten yatçılar, yaz sezonunu teknelerinde geçirebileceklerini söyledi.'EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRECEĞİZ'

Kuşadası'nda yaklaşık 30 yıldır yaşadığını belirten 65 yaşındaki Ercüment Atay, "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi. Serbest meslek sahibi 30 yaşındaki Ahmet Demir ise, "Yaklaşık 2 aydır devam eden pandemi süreci hepimizi çok bunalttı. Bayram boyunca Setur Marina'daki teknemizde olup deniz havası almak bize daha iyi gelecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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