ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla çadır kuruldu.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla çadır kuruldu. Biontech ve Sinovac aşılarının yapıldığı çadır önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda sahil bandında bulunan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. İki hemşirenin görev yaptığı çadıra gelen 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, kimlik kontrolünden geçirildikten sonra aşılarını yaptırdı. Biontech ve Sinovac aşılarının vurulduğu çadırın 1 hafta boyunca hizmet vereceği belirtildi.

'HERKES AŞISINI YAPTIRSIN'

İlk doz aşısını yaptırmaya geldiğini belirten tesisat ustası Abdürrahim Etik (59) 'Uzun bir süredir koronavirüs salgını ile boğuşuyoruz. Türkiye ve dünyanın eski haline dönmesi için herkesin bu aşıyı yaptırması gerekiyor. Eğer ülkemizin tamamı aşılanabilirse maskelerimizi çıkartabileceğiz. Böyle bir fırsat bulmuşken bence herkes çadıra gelip aşısını yaptırsın" dedi.

Belediye çalışanı Bekir Ok (50) ise, "Salgının sora ermesi için aşılarımızı yaptırmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı'na bu uygulama için çok teşekkür ediyorum. Aşının ülkemize şifa getirmesini diliyorum" dedi.

ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU
ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU
ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU
ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:36:00. #1.15#

title