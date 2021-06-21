ÜNLÜ TATİL BELDESİ KUŞADASI'NDA AŞI ÇADIRI KURULDU

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AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla çadır kuruldu.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla çadır kuruldu. Biontech ve Sinovac aşılarının yapıldığı çadır önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda sahil bandında bulunan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. İki hemşirenin görev yaptığı çadıra gelen 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, kimlik kontrolünden geçirildikten sonra aşılarını yaptırdı. Biontech ve Sinovac aşılarının vurulduğu çadırın 1 hafta boyunca hizmet vereceği belirtildi.

'HERKES AŞISINI YAPTIRSIN'

İlk doz aşısını yaptırmaya geldiğini belirten tesisat ustası Abdürrahim Etik (59) 'Uzun bir süredir koronavirüs salgını ile boğuşuyoruz. Türkiye ve dünyanın eski haline dönmesi için herkesin bu aşıyı yaptırması gerekiyor. Eğer ülkemizin tamamı aşılanabilirse maskelerimizi çıkartabileceğiz. Böyle bir fırsat bulmuşken bence herkes çadıra gelip aşısını yaptırsın" dedi.

Belediye çalışanı Bekir Ok (50) ise, "Salgının sora ermesi için aşılarımızı yaptırmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı'na bu uygulama için çok teşekkür ediyorum. Aşının ülkemize şifa getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı