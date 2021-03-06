Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş
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Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş

06.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:45

Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜTatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası özel bir cenaze aracıyla...

Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası özel bir cenaze aracıyla ve karayoluyla İstanbul'a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş
Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş
Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş
Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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