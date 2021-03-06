Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş
Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜTatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası özel bir cenaze aracıyla...
Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası özel bir cenaze aracıyla ve karayoluyla İstanbul'a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı