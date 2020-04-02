Ünlü sunucudan flaş koronavirüs açıklaması
FLAŞ... Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel sunucu Esra Balamir (44), Snob Magazin'e yaptığı koronavirüs açıklamasıyla sevenlerini korkuttu
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Snob Magazin'e konuşan Balamir;& ;"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" diyerek şoke etti.
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Kaynak: Snob Magazin