Ünlü sunucudan flaş koronavirüs açıklaması FLAŞ... Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel sunucu Esra Balamir (44), Snob Magazin'e yaptığı koronavirüs açıklamasıyla sevenlerini korkuttu

Snob Magazin'e konuşan Balamir;& ;"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" diyerek şoke etti. Kaynak: Snob Magazin