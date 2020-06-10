Ünlü sunucu, Yunan sevgilisinden ayrıldı! Yaklaşık bir yıldır Yunan DJ Ilias Valeron ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, Yunanistan'ın pandemiden dolayı Türk vatandaşlarına sınırlarını kapatması nedeniyle sevgilisinden ayrıldı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü köşe yazısında, 'Son Moda' programı sunucusu Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.

İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı:

"1 yıldır Yunan DJ Ilias Valeron ile flört eden Aslı Turanlı, Yunanistan'ın pandemiden dolayı Türk vatandaşlarına sınırlarını kapatması nedeniyle sevgilisinden ayrıldı!

'BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ'

Yunan hükümeti, 15 Haziran'dan itibaren sadece koronavirüs salgınından az etkilenen 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıklamıştı. Yunanistan'ın Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeye kapılarını kapatması büyük tepki çekti.





'TEPKİSİNİ DİPLOMATİK YOLDAN GÖSTERDİ'

Aslı Turanlı da bu karara tepki gösterdi. Ilias Valeron'la pandeminin başından beri görüşemeyen güzel sunucu, tepkisini sevgilisine "diplomatik" yoldan gösterdi ve ayrılık kararını açıkladı!

Aslı Turanlı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda attığı tweet sosyal medyada gündem olmuştu: "Sevgilime 'Ama Atatürk bizim!' diye hava atıyorum. Yabancıların üzerinde kurduğum bu otorite inanılmaz havalı. Ne mutlu Türk'üm diyene."



