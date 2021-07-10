Ünlü sunucu yeni aşkıyla sarmaş dolaş

Sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Yeni sevgilisi Besim Çırak ile denizde sarmaş dolaş öpüşen Turanlı, objektiflere yakalandı. İşte Detaylar...

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Besim Çırak ile birlikte denizde sarmaş dolaş öpüşürken görüntülendi. Magazin Burada'nın haberine göre; Keyfi bir hayli yerinde olan, yüzünde gülücük eksik olamayan genç oyuncu, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Turanlı, deniz keyfi sonrası Los Angeles'dan gelen sevgilisiyle localarına giderek vakit geçirdi. Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde 101 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Yüzündeki değişimle herkesi şaşkına çeviren 28 yaşındaki oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Adeta bambaşka biri olan Turanlı'nın; dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görülmüştü.

Kaynak: Snob Magazin