Ünlü Sunucu Kanser Olduğunu Dikkatli Bir Seyircinin Uyarısı Sayesinde Öğrendi

En son seri katillerle ilgili belgeselle ekrana gelen ünlü İngiliz televizyoncu Piers Morgan, bir izleyicisinden gelen uyarı üzerine kansere yakalandığını öğrendi.

GÖMLEK YAKASINDAN TÜMÖRÜ GÖRDÜ

Belgeseli izleyen İngiltere Melanom Kanseri Derneği kurucusu Gillian Nuttall, 52 yaşındaki sunucunun gömleğinin açık yakasından "kara tümör" olarak bilinen ve bir tür deri kanseri olan melanom izleri gördüğünü düşündü ve bu görüşünü ünlü isme iletti. Tavsiyeye uyarak doktora giden 3 çocuk babası Morgan, hastalığın başlangıç evresinde olduğunu öğrendi. Ameliyata alınan televizyoncu bu sayede hastalıktan kurtuldu.