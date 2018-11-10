Ünlü Sunucu Hande Ataizi'nden, İlginç İtiraf: Bitlendik

Ünlü sunucu Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte ilginç bir itirafta bulundu. Ataizi, "Oğlumla beraber bitlendik." dedi.

"BEN DE LEON DA BİTLENDİK"

Hande Ataizi, katıldığı etkinlik öncesi "Bitlendik" çıkışıyla herkesi şaşkına çevirdi. Samimi bir açıklama yapan oyuncu, "Ben de Leon da bitlendik arkadaşlar. Benden mi oğluma geçti, yoksa ondan mı bana geçti bilmiyorum. Enteresan bir süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.

''BU ARALAR BİT ÇOK SALGINMIŞ''

Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."