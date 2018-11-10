Ünlü Sunucu Hande Ataizi'nden, İlginç İtiraf: Bitlendik
Ünlü sunucu Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte ilginç bir itirafta bulundu. Ataizi, "Oğlumla beraber bitlendik." dedi.
Ünlü sunucu Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte ilginç bir itirafta bulundu. Ataizi, "Oğlumla beraber bitlendik." dedi.
"BEN DE LEON DA BİTLENDİK"
Hande Ataizi, katıldığı etkinlik öncesi "Bitlendik" çıkışıyla herkesi şaşkına çevirdi. Samimi bir açıklama yapan oyuncu, "Ben de Leon da bitlendik arkadaşlar. Benden mi oğluma geçti, yoksa ondan mı bana geçti bilmiyorum. Enteresan bir süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.
''BU ARALAR BİT ÇOK SALGINMIŞ''
Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."
YORUMLAR (19)
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Bitlerini ayikla öyle gel,,bizede bulaşir burdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aynen bu ara bizde bitliyiz ama hallettık gibi nasıl oldu bilmiyom okuldanmı bulaştı bilmiyom ama bitliyizCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Cocukken bizde bitlenmistik.İlacı var birsey olmaz.Ünlülerde bitlenebiliyormuş demekkiCevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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çocuk anaokulundan , sen de kuaförden kapmışındır. ya da çok pissindir.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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Yürek hoplatan resimler yok muCevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır