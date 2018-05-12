Ünlü Sunucu Emma Willis: Göğüslerim Göbeğime Değiyor

42 yaşındaki ünlü sunucu Emma Willis, katıldığı programda, vücudunun zamana yenik düştüğünü ve çok beğenilen göğüslerinin sarktığını itiraf etti.

SEYİRCİLERİ GÜLDÜRDÜ

Ünlü yıldız, bir zamanlar ünlü iç çamaşırı markasının vazgeçilmez yüzüydü. Şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi olan Emma Willis, katıldığı programda yaptığı göğüs itirafıyla seyircileri güldürdü.

"NEREDEYSE GÖBEĞİME DEĞİYORLAR"

İki çocuk doğurmanın bir bedeli olduğunu belirten Emma, çok beğenilen göğüslerinin, hamilelik sonrası sarktığını belirterek, "Neredeyse göbeğime değiyorlar" dedi.

Ünlü sunucu güzelliğiyle bir döneme damga vurdu;