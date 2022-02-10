Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk... - Haberler
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk...

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk operasyonda yakalanan, ancak Covid-19 salgınından dolayı hastanede karantinada tutulan bir şüpheli adliyeye sevk oldu.

BURSA (İHA) - Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk operasyonda yakalanan, ancak Covid-19 salgınından dolayı hastanede karantinada tutulan bir şüpheli adliyeye sevk oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Koronavirüs, Ece Erken, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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