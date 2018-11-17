Ünlü Sunucu Ece Erken Annesiyle Arasındaki Buzları Eritti

Ece Erken'in annesi Nurhan Erken, sosyal medya hesabından "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın" diyerek kızıyla sorun yaşadığını gözler önüne sermişti. Ece Erken de annesinin bu paylaşımına sert bir şekilde cevap vermişti.

AYLAR SONRA BARIŞTI

Anne-kız, aylar sonra barıştı. Nurhan Erken, önceki akşam kızının evine gitti. Torunu Eymen ile vakit geçiren Nurhan Erken'in fotoğrafını Ece Erken Instagram hesabından paylaştı.