Ünlü sunucu attan düştü

"Bakmadan Gezme" isimli gezi programıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Şen Baş, Kapadokya gezisi sırasında ölümden döndü. Atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Baş, çekimler sırasında bindiği atın dörtnala giderken ayağının tökezlemesi sonucu sert bir şekilde yere düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü gezginin, vücudunda bazı ezilmeler oldu.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Baş," Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama atlara ve gezmeye olan tutkum bende hiçbir zaman bitmez. Ayağı kalkar kalkmaz yine ata bineceğim. Düşme tekniklerini bildiğim için şükürler olsun ki ufak tefek kas zedelenmesi ve diz kapağımdaki hasar dışında bir şeyim yok. Sürpriz içeriklerle takipçilerimle yakın zamanda tekrar buluşacağım" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin