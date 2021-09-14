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Ünlü steakhouse'çı Taylan Şef kimdir?

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Ünlü steakhouse'çı Taylan Şef kimdir?

Birçok ülkede şube açarak adından söz ettiren ünlü Türk steakhouse'çı Taylan Şef kimdir, nerelidir? Detaylar haberimizde.

Taylan Şef kimdir?

Uzun yıllar boyunca Nusret'le yan yana çalışmakta olan ve Taylan Şef 2014 yılında kendi markasını oluşturmaya karar verdi ve Taylan Şef adı altında Nusr-Et'e büyük bir rakip oldu.

Güler yüzlü misafirperverliği, sunmuş olduğu hizmet kalitesi ve uygun fiyat politikası ile Nusr-et'e büyük rakip olacak gibi görünen Taylan Şef görsel şovları ile de misafirlerinin büyük beğenisini toplamakta ve sektörde adından sıklıkla bahsettirmeyi başarmaktadır. Steakhouse'lar özellikle son yıllarda Türkiye genelinde farklı seçenekler ve markalar adı altında et severler için farklı seçenekler sunarak ön plana çıkmayı başarıyor. Steakhouslar genel olarak bu işin eğitimini iyi bir şekilde alan ve temeli kasaplıktan gelme olan kişiler tarafından kurulmaktadır. Önemli olan lezzeti yakalamak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Taylan Gündoğdu hem lezzeti hem de güler yüzü ile bu konuda profesyonel bir hizmet sunuyor. Çocukluk yaşlarında itibaren kasaplıkla uğraşarak bu işi kendine meslek edinen Taylan Gündoğdu, uzun yıllar yan yana çalışmış olduğu Nusret'e büyük bir rakip oldu. İlk etapta Günaydın'da Nusret'le birlikte çalışma sağlayan sonraki yıllarda Nusret'in kurduğu Nusr-Et restoranlarında şef olarak çalışan Taylan Gündoğdu, "Taylan Şef" markası adı altında restoran açan Taylan Şef ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışı ile adından sıklıkla bahsettiriyor ve sektörde oldukça iddaalı çalışmalar sunuyor.

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