Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı
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Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı

Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirler turunda İstanbul'u da ziyaret etti.

Parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirler turunda İstanbul'u da ziyaret etti. Parkur sporunda dünyaca tanınan sporcu, Red Bull'un 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi kapsamında Türkiye'nin uluslararası arenada başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan gördü.

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul'u ziyaret etti ve unutulmaz bir gün yaşadı. Red Bull'un 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi için İstanbul'a gelen Dominic Di Tommaso, bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi.

Di Tommaso ve Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanmış kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken renkli görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar. Verilen bilgiye göre, 7 gün süren, ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze, RedBull.com/grandmaze adresinde izleyicilerle buluştu. - İSTANBUL

Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı
Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı
Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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