Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Kuşadası'na geldi
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Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Kuşadası'na geldi

17.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:40
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Kuşadası'na geldi

Kuşadasıspor'un eski teknik direktörü ve futbolcusu ünlü spor yorumcusu Sinan Engin Kuşadası Belediyesini ziyaret etti.

Kuşadasıspor'un eski teknik direktörü ve futbolcusu ünlü spor yorumcusu Sinan Engin Kuşadası Belediyesini ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer, bir dönem Kuşadasıspor'da forma giyen eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Engin, Başkan Vekili Özer'e siyah-beyazlı formayı giydiği dönemdeki güzel anılarından bahsetti.

Beşiktaşlı eski futbolcu ve futbol yorumcusu Engin, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen görüşmede pandeminin Türk futboluna olan etkileri konuşuldu. Engin, Başkan vekili Özer'e Kuşadasıspor'da kiralık olarak forma giydiği 1988-1989 sezonundaki güzel anılarını anlatıp, siyah-beyazlı ekibi yeniden profesyonel ligde görmek istediğini söyledi.

"Ekonomik katkı sağlar"

Kuşadası'nın Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu belirten Sinan Engin, "Ben Kuşadasıspor'da oynarken nüfusu bu kadar kalabalık değildi. Aradan geçen zamanda Kuşadası çok büyüyüp gelişti. Bir semt takımının üst liglerde mücadele etmesi o ilçenin ekonomik açıdan kalkınmasına çok büyük katkı sağlar. Bu nedenle Kuşadası'ndaki herkesin kulübün eski günlerine dönmesi için taşın altına elini sokması ve kenetlenmesi gerekiyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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