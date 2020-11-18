Ünlü spor organizatörü yüzen evinde ailesiyle izole yaşıyor

İSTANBUL'da yapılan Formula-1 yarışlarında Ferrari takımının tüm organizasyonunu üstlenen, motor sporlarının tecrübeli ismi iş insanı Korhan Öniz, pandemi sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yüzen evde yaşamını sürdürüyor.

İSTANBUL'da yapılan Formula-1 yarışlarında Ferrari takımının tüm organizasyonunu üstlenen, motor sporlarının tecrübeli ismi iş insanı Korhan Öniz, pandemi sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yüzen evde yaşamını sürdürüyor. Öniz, ev konforunu aratmayan, 10 knot hıza ulaşabilen 'denizdeki evim' dediği 'Boat house' ile hem eşşiz koyları dolaştığını hem de ailesi ile izole olduğunu söyledi.

Marmaris ilçesinin oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde iskeleye demirli ev görünümlü bir tekne dikkati çekti. Vatandaşların hayranlıkla baktığı deniz üzerindeki evin İstanbul'da yapılan Formula-1 yarışlarında Ferrari takımının tüm organizasyonunu üstlenen, motor sporlarının tecrübeli ismi iş insanı Korhan Öniz'e ait olduğu ortaya çıktı. Öniz'in, eşi Demet Öniz ve oğlu Rüzgar Öniz ile yaşadığı 55 metrekare, 14 metre uzunluğunda, iki odası bulunan denizcilik dünyasında 'Boat house' olarak adlandırılan yüzen evi ilgi gördü. Bir evin tüm konforunu içinde barındıran 'Boat house' önünde fotoğraf çektirenler oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI AĞIRLADI2010 Türkiye Grant Prix Formula yarışları için Jennifer Lopez, Marc Anthony ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü yıldızları İstanbul'a getiren, görme engelli udi sanatçı Metin Şentürk'ün kullandığı Ferrari otomobille 303,62 kilometre hız yaparak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdiği organizasyonu üstlenen iş insanı Korhan Öniz, yüzen evi ile ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir karar aldığını açıklayan Öniz, "İstanbul'da her yer virüs nedeniyle kırmızı halde. Bir ayağım İstanbul bir ayağım Marmaris'te. Marmaris'te düzenlenen dünyaca ünlü ralli yarışmasında desteğimiz olmuştu. Kendimi ve ailemi riske atmamak için Avrupa'da çok tutulan 'Boat house' ile bu hayalimi gerçekleştirdim. Bir ev konforunu aratmayan, 10 knot hıza ulaşabilen ve tüm koyları dolaşarak izole şekilde yaşayacağım yüzen evi yaptırdım. Pandemiden kaçarak Marmaris'e geldim. Hem eşsiz koyları dolaşıyorum hem de ailemle izole oluyorum" dedi.

Turizm ve dünyada ses getirecek işlere imza atacağını söyleyen Öniz, "Pandemi nedeniyle şu anda organizasyonlara ara verdim. Pandemiyi umarım kısa sürede atlatırız ve halihazırda bulunan Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtacak işlere imza atacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN