Ünlü söz yazarı Kazdağları'nda 3 gün ekmeksiz kaldı
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Kazdağları, Balıkesir, Jandarma, Edremit, Magazin

Ünlü söz yazarı Kazdağları'nda 3 gün ekmeksiz kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, korona virüs salgı nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmadı.

01.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:17
Ünlü söz yazarı Kazdağları'nda 3 gün ekmeksiz kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, korona virüs salgı nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmadı. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan evinde 3 gün boyunca ekmeksiz kaldığını belirten ünlü söz yazarının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, hayatının büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyor. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona (Covid-19) virüs nedeniyle sık sık yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan ve evinden çıkmayan Yüzüak, 3 gün boyunca ekmeksiz kalınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Karakolunda görevli ekipler, ünlü söz yazarına fırından aldıkları ekmekleri ekip aracıyla götürerek teslim etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yüzüak, "Arkadaşlar, Kazdağları'nda 3 gün ekmeksiz kaldım, hemen jandarmayı aradım. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben neden askerleri çok seviyorum? Her ailede, her ana baba yuvasında aslan gibi bir asker vardır. Ekmeğim de geldi çok şükür. Evinde kal Türkiye. Ne istersen getiriyorlar. Teşekkür ediyorum jandarma komutanlığına" ifadelerine yer verdi.

Köpeği Tarçın ile 'evde kal' çağrısı

Türkiye'nin sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ve bu süreçte takipçilerine de 'evde kal' çağrısı yapan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, köpeği Tarçın'a taktığı maskeyle de farkındalık oluşturmak adına bir video yayınladı. O video, sosyal medyada yüzlerce beğeni topladı.

Mehmet Yüzüak kimdir?

İlk yazdığı 'Kader Çıkmazı' adlı şarkı Kamuran Akkor'a Altın Plak kazandırdı. Yüzüak; Kemancı, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Hovardaymış Kime Ne, Sevgilim Var Gurbette Onu Sevdim İzmir'de, Biride Bir Bini de Bir, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Anne, Hasret Ateşi, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan, Sevda Yolu gibi önemli şarkılara imza attı.

1976-77 yıllarında düzenlenen Altın Kelebek Yarışması'nda 'Kemancı' üst üste 2 yıl 'Yılın Şarkısı' seçilerek Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı. Emel Sayın, Gönül Yazar, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Gönül Akkor, Kamuran Akkor, Tanju Okan, Seda Sayan gibi usta isimler şarkılarını seslendirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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