Ünlü sosyolog'un merakla beklenen kitabı raflardaki yerini aldı

30.09.2019 10:37

Kitap içeriği:

Gerçek mutluluk, maddi varlığınızla değerler ölçeklerinizi buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Bilmeden bu yanlışları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Kitap içerik olarak kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. "Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir." Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı bilimsel ve bilgisel yöntemler ışığında ele alıyorum.

Kaynak: Bültenler