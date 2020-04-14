Ünlü siyasetçi koronavirüse yenik düştü!
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Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Magazin

Ünlü siyasetçi koronavirüse yenik düştü!

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

14.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:32
Ünlü siyasetçi koronavirüse yenik düştü!

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altındaki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haydar Baş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. (Anadolu Ajansı)



HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.



Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.



Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.



Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.



-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.



-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.



-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

Kaynak: Snob Magazin

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