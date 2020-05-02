Ünlü şeften İtalya'ya "ayakkabı ile evlere girmeyin" çağrısı
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Ünlü şeften İtalya'ya "ayakkabı ile evlere girmeyin" çağrısı

Ünlü şeften İtalya'ya
02.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:17

Korona virüs nedeniyle Türkiye'de bulunan evinden çıkmadığını söyleyen Ünlü İtalyan Yemek Şefi Giovanni Terraccıano, salgın nedeniyle zor süreçler geçiren ülkesindeki insanlara ise evlere ayakkabılar ile girilmemesi için çağrıda bulundu.

Korona virüs nedeniyle Türkiye'de bulunan evinden çıkmadığını söyleyen Ünlü İtalyan Yemek Şefi Giovanni Terraccıano, salgın nedeniyle zor süreçler geçiren ülkesindeki insanlara ise evlere ayakkabılar ile girilmemesi için çağrıda bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu'nda görevli akademisyen ve öğrencilere yönelik olarak üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden MTÜ Gastronomi Toplantısı düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıya, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıya uzaktan erişim ile bağlanan ünlü İtalyan Şef Giovanni Terraccıano katılarak tecrübelerini ve önerilerini paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında vatandaşların evde yemek yaparak, marketlere gerekmediği sürece gitmeyerek evde olanları değerlendirerek geçirdiğini söyledi.

Evlere ayakkabı ile girmeyin

Ünlü şef Terraccıano, korona virüs salgını nedeniyle zor süreçler geçiren ülkesi İtalya'ya çağrıda bulunarak, Türkler gibi evlere ayakkabısız girilmesini istedi. Evlere ayakkabı ile girme geleneğinin ülkesinde pandemi sürecinde de devam ettiğini kaydeden Şef Giovanni Terraccıano, " İtalya'da evlere ayakkabı ile giriliyor ve halen bu gelenekten vazgeçilmiyor. Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'nin bu konuda avantajı daha fazla. Türkiye'de eve girerken ayakkabılarımızı çıkartarak giriyoruz" dedi.

Mutfakta korona virüs tedbirleri

Terracciano, mutfaklarda korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili ise "Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak duracağız ve mevsimine göre besleneceğiz. Çünkü mevsimin sebzelerini yemeliyiz bu dönem de. Çok fazla et tüketmemeliyiz. Bu dönem de sebze tüketelim. Hafta bir yada iki kez et yiyelim. Ama sebze tüketmekte fayda var. Özellikle sebzelerin günlük alımını öneriyorum. Sebzeleri aynı gün tüketmekte fayda var. Bu dönemde evde olanlara önerim alışverişlerini taze yapıp, taze tüketmeleridir. Buzdolabından çıkartılan sebze ve meyveler karbonat veya sirke ile yıkanmalı" ifadelerini kullandı.

"Yöresel ve bölgesel tatları denemekten kaçmayın"

İtalyan şef zaman zaman Türkçe konuşarak, bulgurdan yapılmış Risotto ile evde makarna yapımının tariflerini de paylaştı. Salgının bitmesinin ardından Malatya'ya gelmek istediğini anlatan ünlü şef, bir yemek yarışmasında jüri üyesi olan Şef Danilo Zanna ile yakın arkadaş olduklarını ve onunla birlikte Malatya'ya gelebileceklerini de kaydetti.

İtalyan şef, Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine tecrübelerini arttırmak için yeni deneyimler kazanması gerektiğini belirterek, üst seviyeye gelebilmeleri içinde sabırla çalışmaları gerektiğini kaydetti. Her zaman en iyisini yapmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesini de isteyen şef Terraccıano, yöresel yemekleri ve tatları denemekten kaçınılmaması gerektiğini kaydetti.

"Restoran menülerinde analı-kızlı ve içli köfte olmalı"

Malatya'nın meşhur "Analıkızlı" yemeğini bildiğini de belirten Terraccıano, Türk ve İtalyan mutfağının bir birine çok yakın olduğunu ve hatta bazı yemeklerde aynı malzemelerin kullanıldığını da ifade etti. İtalyan şef, "Ortak lezzetleri yakalayabiliyorum. Çünkü artık sebzeleri kullanıyoruz, zeytinyağını kullanıyoruz" ifadelerin eyer verdi.

Giovanni Terraccıano, önemi dostlarına gönderdiği özel hediyeler arasında gün kurusu kayısı olduğunu söylemesi üzerine ise araya giren Rektör Prof. Dr. Karabulut, kükürtlü kayısı denen sarı renkli kayısının da sağlığa çok faydalı olduğunu ve bu süreçte onu da önerdiklerini kaydetti. Ayrıca kayısı tatlısının sağlığa faydalarına da dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karabulut, kayısı tatlısının ünlü restoranların menülerine eklenmesi gerektiğini kaydetti.

Şef Giovanni Terraccıano, Malatya'ya geldiğinde kayısılı dondurma yapacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya'nın meşhur analı-kızlı yemeği ile içli köftenin de ünlü restoranlarda menülerde olması gerektiğini belirterek, bu yemeklerin bulgurdan yapılıyor olması nedeniyle sağlığa faydalı ve doyurucu olduğunu kaydetti. Karabulut ayrıca, analı-kızlı yemeği ile içli köftenin vitamin ve protein bakımından da zengin olan yemek çeşitleri arasında kyer aldığına dikkat çekti.

Öğrencilere korona virüs uyarısı

Şef Giovanni Terraccıano, koronavirüs salgını sonrasında turizm işletmelerinde, otel ve restoranlarda müşteri ve çalışanların hijyen ve sağlık güvenliği için çok önemli kuralların uygulamaya konulacağını belirterek, turizm ve otel işletmeciliğinde eğitimi gören öğrencilerin bunlara hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen soruları da cevaplandıran Şef Giovanni Terraccıano, bir sonraki toplantıyı Malatya'da yapmak istediğini söyledi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da, korona virüs salgını sonrasında online ders, toplantı ve sohbet etkinliklerinin arttığını belirterek, yeni dönemin iletişim şartlarını en iyi şekilde kullanabilen bir üniversite olduklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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