Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği
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Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği

Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği Tuzla Belediyesi AŞ evinde ocak başına geçen ünlü şefler, ihtiyaç sahipleri ve sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladı.

Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği
16.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:28

Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi AŞ evinde ocak başına geçen ünlü şefler, ihtiyaç sahipleri ve sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladı.

Ramazan ayı Korona virüs salgını nedeniyle buruk geçse de ihtiyaç sahiplerine yardımlar Ramazan ayının maneviyatına uygun şekilde devam ediyor. Bir çok belediye de bu anlamda ilçeler de bulunan ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi'de bu kapsamda düzenlediği çalışmayla farkındalık yarattı. Türkiye'nin en ünlü şefleri ihtiyaç sahipleri ve korona virüsle mücadelede gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları için Tuzla Belediyesi AŞ evinde iftar yemeği hazırladı.

Kaliteyi ve Lezzeti dikkate alıyoruz

Aşevinde yıllardır ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yemek verdiklerini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yemekleri burada hazırlayıp en güzel şekilde evlere ulaştırıyoruz. Ancak tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisinden sonra evlerinde kalan vatandaşlarımızın birçoğunun ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla kapasitemizi de artırdık. Bu süreçte de öğrencilerimiz olmadığı için yaşlılarımız daha çok ön plana çıktı. Sağlık çalışanlarımıza da öncelik olarak yemek ulaştırıyoruz. Kaliteyi ve lezzeti dikkate alıyoruz her zaman ancak burada ünlü şeflerimizin özel yemekleri ile yemeklerimizin en kalitelilerini ulaştırıyoruz" dedi.

En iyi işimiz ihtiyaç sahiplerine yemek yapmak

Ünlü şeflerden Selen Kırımcan, Sabahları ihtiyaç sahibi bin kişiye yemek pişirdiklerini belirterek, "Öğleden sonra ise 250 sağlık çalışanı için yemekler yapıyoruz. Bunları Tuzla Belediyesi'nin aşevi içerisinde yapıyoruz. Kişi sayısı geldikçe menü revize ediyor. Bizim en iyi yapabildiğimiz şey yemek yapmak. Bu dönemde de en çok ihtiyacımız olan şey birbirimize destek olmak. Birbirimize iyi gelmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

Ünlü şeflerden ihtiyaç sahipleri için özel iftar yemeği

Kaynak: İHA

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