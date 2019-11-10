Ünlü şeflerden Harran'a ziyaret

10.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:42

Harran Kaymakamlığı Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi'yi ağırladı.

Harran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Faruk Çelik'in girişimleriyle, ilçede kısa süre önce açılan Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kadın İstihdamına katkı sağlamak, Şanlıurfa'nın mutfak kültürünü canlı tutmak ve yöreye özgü yüzlerce yıllık gastronomi kültürünü koruma amaçlı faaliyetlerini sürdüren merkez, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi'yi ağırladı.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un katıldığı yemekte, konuklara kurut çorbası, kaburga dolması, su kabağının yanı sıra, şıllık tatlısı, peynirli tepsi katmeri ve bulamaç ikram edildi. Ünlü şefler, Harran Gastronomi Merkezinin lezzetlerine tam not verdi.

Yemeğe ünlü şeflerin yanı sıra, gastronomi uzmanları İdil Çimrin, Abdullah Enes Karadayı, Yavuzcan Yazıcı, Sabriye Kocabalkan ve Abdurrahman Acar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçeye gelen misafirlere Mezopotamya olarak bilinen bölgeye ait yemeklerin ikram edildiğini belirtti.

İlçenin köklü gastronomi kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Çelik, merkez aracılığıyla uzun vadede gençlerin yemek sektörüne hizmet etmesinin de önünün açılmasının planladığını ifade etti

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi ise merkezin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA