Ünlü şef Somer Sivrioğlu fena yakalandı!
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu fena yakalandı!

05.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:51
Ünlü şef Somer Sivrioğlu fena yakalandı!

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, önceki akşam bir kadınla otelden çıkarken görüntülendi. İşte o kare ve ünlü şefin özel hayatına ilişkin merak edilenler...

Söylemezsem Olmaz programının kameralarına yakalanan ünlü şef, muhabirlerle sohbet etmeye başlarken kadın arkadaşı da hızlı adımlarla uzaklaştı. Muhabirin 'Otelden bir kadınla çıktınız' demesi üzerine olayı şakaya vuran Sivrioğlu, yanındaki erkek arkadaşını göstererek "Ne kadın arkadaşı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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