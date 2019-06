Ünlü şef Ömür Akkor dünya turunun Kanada durağında

Dünyaya Damgasını Vuran Türk Şef olarak ünlenen Ömür Akkor, Star Alliance ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda başladığı dünya turunda Kanada'ya geldi.

Aşçılığının yanı sıra, bugüne kadar Selçuklu ve Osmanlı mutfağı ile yemek tarihine dair yazdığı 27 kitap ile ödüller kazanan Ömür Akkor, "13 Günde Devr-i Alem" diye nitelendirdiği turunun Kanada durağında AA muhabirine konuştu. 6 Haziran sabahı başladığı dünya turunda ilk durağının Güney Kore'nin başkenti Seul olduğunu anlatan Akkor, "Orada 2 gece kaldıktan sonra, 17 saat 40 dakika ile dünyanın en uzun uçuşu olan Seul-New York seferi ile ABD'ye geldim. 1 gece New York'ta kaldıktan sonra Kanada'ya indim. Buradan Almanya'ya geçip bir gece kalacağım ve ardından son durağım Polonya'ya gideceğim. Polonya'dan sonra 13 günlük projeyi tamamlayarak Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Projedeki ev sahibinin THY olduğunu ifade eden Ömür Akkor, "THY ile bu proje üzerinde 2,5 yıl çalıştık. Hayallerim gerçek oldu. 80 Günde Devr-i Alem vardı ya, biz onu 13 günde tamamlamış olacağız. Her gittiğim yerin sokak ve lokanta yemeklerini bulup insanlara o ülkelerle birlikte tanıtıyorum. Bunları sosyal medya hesabımdan takipçilerimle de paylaşıyorum." diye konuştu.

Dünyanın en iyi yemek kitaplarının yarıştığı, ünlü şeflerin lezzetlerinin buluştuğu ve lezzet dünyasının oskarı sayılan "Gourmand World Cookbook Awards" yarışmasında 2015 yılında "İlk Dönem İslam Sofrası" adlı kitabı ile birinci olan ünlü şef Ömür Akkor, insanların tanıdığının aksine kendisini aşçıdan çok seyyah olarak gördüğünü ifade etti. Akkor, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kadar yer gezdim. Anladığım en önemli iki şeyden biri, asla Türkiye'den başka bir yerde yaşayamayacağım. İkincisi ise Türk mutfağı... 1, 2, 3, 4 ve 5. sıra Türk mutfağıdır benim için. Diğerleri 6. sıradan itibaren gelebilir. Dünyanın en güzel yemekleri, yine dünyanın en güzel ülkesinde. Ne başka bir yerde yaşayabilirim ve ne de başka bir yemeği daha fazla sevebilirim."

Sosyal medyadaki takipçilerinin en çok "Herşeyi mi yiyorsun?" diye sorduğunu anlatan Ömür Akkor, "Evet, gittiğim her yerin lezzetlerini tadıyorum ama herşeyin ve özellikle etlerin helal dairesinde olmasına özen gösteriyorum. Helal et satılmayan yerlerde koşer lokantaları tercih ediyorum. Yediklerime her zaman dikkat ediyorum ama eğer gözümden kaçanlar olduysa affola." dedi.

Kaynak: AA