Ünlü şatonun sahibini bağlayan hırsızlar 2 milyon euro değerinde değerli eşya çaldı
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ünlü Vaux le Vicomte şatosuna giren hırsızlar şatonun sahibini iple bağladıktan sonra 2 milyon euro değerinde eşya alarak kaçtı.
20.09.2019 07:45
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ünlü Vaux le Vicomte şatosuna giren hırsızlar şatonun sahibini iple bağladıktan sonra 2 milyon euro değerinde eşya alarak kaçtı.
Fransız polisine göre 6 maskeli hırsız 17. yüzyıla ait şatoya perşembe günü sabahın erken saatlerinde girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com