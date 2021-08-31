Ünlü şarkıcılar mest ettiler
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Ünlü şarkıcılar mest ettiler

Ünlü şarkıcılar mest ettiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Gümbet Posh Club'da adeta güzeller geçidi yaşandı. Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Begüm Polat ve Ebru Keskin, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kısmi felç geçirdim

Sahneye ilk çıkan Begüm Polat, geceye özel hazırladığı repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Geçtiğimiz hafta yaşadığı darp olayının izlerini üzerinden atamayan Polat, sevenlerinin desteğiyle moral buldu. Yaşadığı sıkıntıları arkada bırakıp, sesiyle ve performansıyla izleyenleri büyüleyen Polat, "Yaşadığım olaydan sonra psikolojim bozuldu. Bu olaydan sonra üzüntüden kısmi felç geçirdim. İnsanların desteği kendimi yalnız hissetmememi sağladı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım "diye konuştu.

Begüm Polat'ın ardından Ebru Keskin, alkışlar arasında sahneye çıktı. Yerli ve yabancı şarkılarla konseri izlemeye gelen vatandaşlara müzik ziyafeti sunan Keskin, danslarıyla göz doldururken geceye özel giydiği beyaz kıyafeti ile dikkatleri üzerine topladı. Wobble ve Hey Mama şarkılarıyla konserine başlayan Polat, şarkılarının yanı sıra enerjisi ve dansıyla dinleyicilerini mest etti.

Ünlü şarkıcılar mest ettiler
Ünlü şarkıcılar mest ettiler

Kaynak: Snob Magazin

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