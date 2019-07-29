Ünlü şarkıcılar Hadise ve Mr Jade paylaşımlarıyla Sivaslıları Mest Etti

Şarkıları, özel hayatları ve Instagram'daki yüksek takipçi sayılarıyla gündem oluşturan Hadise ve Mr Jade, Sivaslı olmalarıyla da büyük ses getirmeye başladı. Şarkıları, özel hayatı ve Instagram paylaşımlarıyla ülke gündemini her gün sarsmayı başaran Hadise, şimdi de storysiyle Sivaslı hemşehrilerinin gönlünü fethetmeyi başardı.

SİVAS TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Sivaslı yıldız Hadise, 'Sen Sivas'ı Seyret' adlı türküyü söylediği anları Instagram hesabının story bölümünde paylaşarak hemşehrilerinin gönlünü fethetti. Yıldız ismin türkü söylemedeki başarısı da gözlerden kaçmadı.

SİVAS'A GİDEREK VİDEO ÇEKTİ

Şarkıları, başarılı iş adamı kariyeri ve fenomen kimliğiyle büyük ses getiren bir başka Sivaslı Mr Jade ise yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için baba yurdu olan Sivas'ta ki köyüne gitti. Mr Jade köyünde çektiği videolar ile hem köy hayatına ne kadar hakim olduğunu gösterdi, hem de Sivaslı hemşehrilerini mest etti.