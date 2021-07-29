Ünlü şarkıcıdan yeni tekli

Cevher'in yeni teklisi 'Der Gibi', 30 Temmuz Cuma günü Benjamin Records etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Cevher'in kendisine ait olan 'Der Gibi'nin düzenlemesi ise Taner Çalık imzasını taşıyor.