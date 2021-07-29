Ünlü şarkıcıdan yeni tekli
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Ünlü şarkıcıdan yeni tekli

Ünlü şarkıcıdan yeni tekli
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Cevher'in yeni teklisi 'Der Gibi', 30 Temmuz Cuma günü Benjamin Records etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Cevher'in kendisine ait olan 'Der Gibi'nin düzenlemesi ise Taner Çalık imzasını taşıyor.

Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda Teoman Topçu oturdu. Klip, izleyicisine fantastik kurgularla masal diyarında yaşanan bir görsel şöleni yansıtacak. Greenscreen tekniğiyle çekilen klipte üç boyutlu sahnelerin çizim çalışmaları ve post prodüksiyonu yaklaşık bir ay sürdü. Cevher, 'Der Gibi' şarkısını "Kendini her koşulda haklı görenlere bir başkaldırıdır aslında. Bu bencilce sevgiyi kabul etmeyenlerin ortak feryadı. Bencilce sevenlere bir başkaldırıdır" cümleleriyle özetliyor.

Ünlü şarkıcıdan yeni tekli

Kaynak: Snob Magazin

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