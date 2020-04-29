Ünlü şarkıcıdan flaş ihanet itirafı!
Şarkıcı Simge Sağın, ev karantinasında olduğu şu günlerde katıldığı bir YouTube programında özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu
29.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:44
Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Güzel şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
'Seven insan aldatmaz'
İşte Sağın'ın açıklamaları: "İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz… O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş.Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor.
Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum."
Kaynak: Snob Magazin