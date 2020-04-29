Ünlü şarkıcıdan flaş ihanet itirafı! Şarkıcı Simge Sağın, ev karantinasında olduğu şu günlerde katıldığı bir YouTube programında özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu

Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Güzel şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

'Seven insan aldatmaz'

İşte Sağın'ın açıklamaları: "İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz… O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş.Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor.

Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum."