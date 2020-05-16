Ünlü şarkıcıdan banyoda cesur pozlar!
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Ünlü şarkıcıdan banyoda cesur pozlar!

Amerikalı pop yıldızı Madonna (61), evinin banyosunda çektiği selfie pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcının kalçasının göründüğü karesi ise sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcıdan banyoda cesur pozlar!
16.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:15

Son dönemlerde dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın, kalçalarına implant yaptırdığı iddia edilmişti. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan 61 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı karelerle adeta yıllara meydan okuyor.

Madonna, son olarak evinin banyosunda çektiği selfie pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"8 AY ACI ÇEKTİM"

Madonna, fotoğraflarının altına "Sonunda kayıp kıkırdağım için rejeneratif tedavimi göreceğim. 8 ay acı çektikten sonra yapabilseydim, yukarı aşağı zıplıyor olurdum. Bana şans dileyin" notunu düştü.

REJENERATİF TEDAVİ NEDİR?

Tıpta bir bölgedeki normal işlevi geri yüklemek veya kurmak için insan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirme veya 'rejenere etme' işlemi anlamına geliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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