Ünlü şarkıcı yine imaj değiştirdi! Daha önce saçlarını kazıtarak sevenlerini şaşırtan Halil Sezai (40), bu kez sakalını ve bıyıklarını uzatarak imaj değişikliliğine gitti

İki ay önce uzun yıllar kesmediği saçlarını kazıtan şarkıcı Halil Sezai, kendine yeni bir imaj daha yarattı. YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ Şarkıcı, sakal ve bıyıklarını uzatarak imaj tazeledi. Sezai, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sezai'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.



Kaynak: Snob Magazin