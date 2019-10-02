Ünlü şarkıcı yangını fark etti, yataktan kalktığı gibi yardıma koştu

02.10.2019 12:33

İngiltere'de, ünlü oyuncu ve şarkıcı Jason Donovan, komşusunun evinde yangın çıktığını fark etti. Donovan, yatağından üzerini bile giyinmeden kalktığı gibi yangın söndürme tüpünü yanına alarak, iç çamaşırıyla komşusunun evindeki yangına müdahale etti.

Olay, Londra'nın batısında yer alan Notting Hill semtinde meydana geldi. Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Jason Donovan, komşusunun evinde yangın çıktığını fark edince yangın söndürme tüpünü yanına alarak üzerini bile giyinmeden, iç çamaşırıyla komşusunun yardımına koştu.

Londra İtfaiye Birimince yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de itfaiye ekipleri yangın ihbarı sonucu Chepstow Villas caddesi üzerindeki bir eve sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale eden iç çamaşırlı bir adamla karşılaştılar. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri daha sonra bu kişinin ünlü oyuncu ve şarkısı Jason Donovan olduğunu fark etti.

Açıklamada ayrıca, "İtfaiye ekipleri her zaman beklenilmeyen durumlarla karşılaşmaya hazır. Ancak, üzerinde sadece iç çamaşırı olan Jason Donovan'ın yangına müdahale etmesini görmek, ekiplerimiz için kesinlikle şaşırtıcı bir deneyimdi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Londra İtfaiyesi olaya dair attığı Tweet'te "Herkesin iyi komşulara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Donovan ise, itfaiye ekiplerine hızlı müdahale için teşekkür ederek, "Kimse olayda yaralanmadığı için mutluyum. Bu yatarken pijama giymek için çok iyi bir sebep ama daha da önemlisi evde her zaman bir yangın söndürme tüpü bulundurmak" dedi. Donovan ayrıca, olay anının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA