Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı
Haberler » Magazin » Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı - Magazin

Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı

Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı'nda, Marka Konferansı'nın 20. yıl gala gecesinde sahne aldı

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39
Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı

'ın Marka Konferansı'nın 'a adanan 20. yılı için özel olarak hazırladığı 'İstanbul' şarkısını da ilk kez canlı olarak seslendirdiği gecede izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. İş ve sanat dünyasından önemli konukların ağırlandığı gecede Yalın, smokinle sahne aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler