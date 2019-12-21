Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39

Yalın'ın Marka Konferansı'nın İstanbul'a adanan 20. yılı için özel olarak hazırladığı 'İstanbul' şarkısını da ilk kez canlı olarak seslendirdiği gecede izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. İş ve sanat dünyasından önemli konukların ağırlandığı gecede Yalın, smokinle sahne aldı.



