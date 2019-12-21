Ünlü şarkıcı Yalın smokinle sahne aldı
Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı'nda, Marka Konferansı'nın 20. yıl gala gecesinde sahne aldı
21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39
Yalın'ın Marka Konferansı'nın İstanbul'a adanan 20. yılı için özel olarak hazırladığı 'İstanbul' şarkısını da ilk kez canlı olarak seslendirdiği gecede izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. İş ve sanat dünyasından önemli konukların ağırlandığı gecede Yalın, smokinle sahne aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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