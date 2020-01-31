Ünlü şarkıcı virüslerden korunmak için maske taktı
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Ünlü şarkıcı virüslerden korunmak için maske taktı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmesi sonrası virüslerden korunmak için önlem aldı

31.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:41
Ünlü şarkıcı virüslerden korunmak için maske taktı

Snob Magazin'in haberine göre; Jolly Joker'deki konseri için 'dan Adana'ya uçan ve ekibi virüslerden korunmak adına maske taktı.

Ünlü şarkıcıyı uçakta maskeli görenler tanımakta güçlük çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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