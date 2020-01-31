Ünlü şarkıcı virüslerden korunmak için maske taktı

31.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:41

Snob Magazin'in haberine göre; Adana Jolly Joker'deki konseri için İstanbul'dan Adana'ya uçan Tan Taşçı ve ekibi virüslerden korunmak adına maske taktı.

Ünlü şarkıcıyı uçakta maskeli görenler tanımakta güçlük çekti.



