Ünlü Şarkıcı Türkiye'ye Sığındı

Jamala, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından dün iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Jamala, bugün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

'BOMBA SESLERİYLE UYANDIK'

Ukrayna'yı terk edip Türkiye'ye gelme sürecini anlatan Jamala, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye hiçbir zaman mülteci olarak geleceğim aklıma gelmezdi. Bir sabah eşim beni bomba sesleriyle uyandırdı. Başta ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımla sığınaklara gittik. Sonra iki kez siren uyarısı geldi ve tekrar sığınaklara indik. Akşam saatlerine doğru anladık ki tüm Ukrayna kuşatılmış, bomba sesleri duyuluyor. Daha güvenli olan Batı Ukrayna bölgesine kaçmak zorunda kaldık fakat 26 Şubat'ta o şehirde yine bomba seslerine uyandık, havalimanı bombalanıyordu. Sonrası, biz sınıra doğru çıkmaya karar vererek Romanya sınırına geldik. 20 saatte sınıra ulaştığımızda bizi Türkler kurtardı. Samimi dostlar bizi İstanbul'a sağ salim ulaştırdılar. Romanya sınırında da bizi güler yüzle karşılayan insanlara çok teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman düşünmedim büyükannemin hikayesini tekrarlayacağımı."

'BU SAVAŞ BİTMELİ'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jamala, eşinin Ukrayna'da kaldığını belirterek, "Ben sesimi duyurmak için geldim. Bu savaş bitmeli. Bunu terörizm olarak algılıyorum. Ülkemde masum insanlar öldürülüyor" dedi.

Türkiye'de ablasının yaşadığını söyleyen Jamala, en yakın zamanda Ukrayna'ya dönmek istediğini belirtti.

Jamala, kendisini güvende hissettiğini ancak ailesinin Kırım, eşinin de Ukrayna'da olduğu için endişeli olduğunu söyledi. Jamala, "Aslında bu hafta Türkiye'ye 'Sevdim Seni' şarkısının klipi için gelecektik, mülteci olarak kaçmak zorunda kaldım. Bu korkunç olay hayatımızın tüm planlarını altüst etti" diye konuştu.

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