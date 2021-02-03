Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: 'Hayatımın ışığı' oğlum için dua edin

'HAYATIMIN IŞIĞI'

54 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, 2019 yılında kayıplara karışıp sonra bulunan 16 yaşındaki oğlu Shane için dua etmelerini istedi. O'Connor, Donal Lunny ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunu "hayatımın ışığı" diye tanımladı.

'CEHENNEMDEN BİR GÜN'

Sinead O'Connor'ın çok da açık olmayan ve neler yaşandığını tam olarak gözler önüne sermeyen bu gizemli mesajı hayranlarını da telaşlandırdı. Şarkıcı yaşananları "cehennemden bir gün" diye tanımladı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Her ne kadar neler olduğunu açık bir şekilde anlatmasa da O'Connor'a destek mesajları gönderdi.

OĞLU 2019'DA KAYIPLARA KARIŞIP BULUNMUŞTU

2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı daha önce de oğlu Shane için takipçilerinden dua istemişti. Shane 2019 yılında ortadan kaybolmuş ve sonra bulunmuştu. O'Connor o dönemde de attığı bir tweet'te oğlundan bir iz bulunamadığını ve onu son iki gündür çok özlediğini yazmıştı.

2018'DE MÜSLÜMAN OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Gerçek adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan İrlandalı şarkıcı, 2018 yılında dinini değiştirerek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

Kaynak: Hürriyet