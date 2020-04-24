Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi
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Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini aralıksız şekilde sürdüren Eskişehir 112 Acil Sağlık ekiplerine destek amaçlı ünlü ses sanatçısı Şimal, sosyal medya üzerinden canlı bağlantı kurarak sağlık personelleriyle sohbet edip, istek şarkıları söyledi.

24.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:00
Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini aralıksız şekilde sürdüren Eskişehir 112 Acil Sağlık ekiplerine destek amaçlı ünlü ses sanatçısı Şimal, sosyal medya üzerinden canlı bağlantı kurarak sağlık personelleriyle sohbet edip, istek şarkıları söyledi.

Ünlü ses sanatçısı Şimal, Eskişehir 112'nin sosyal medya hesabına canlı yayınla bağlanarak, fedakar sağlık çalışanları ile sohbet ederek çalışanlarından gelen istek şarkıları söyledi. Yapılan bağlantıya sosyal medya üzerinden Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kullanıcı katılarak izledi. Sanatçı Şimal ile sohbet eden Eskişehir 112 çalışanları, çocuklarına, ailelerine bir an önce kavuşmak için herkesin evde kalmasını istedi. İzleyenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayını tebrik eden sağlık personelleri, böyle bir moral gecesini yaşatan Şimal ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala'ya teşekkür etti. Ayrıca program boyunca ünlü sanatçı Şimal'in samimi tavrı fedakar sağlık çalışanlarını mutlu ederken, sanatçı ilk konserinde 112 çalışanları ile buluşmak istediğini ve mutlaka Eskişehir 112'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Öte yandan yaklaşık 45 dakika süren canlı sohbet ve mini konser sağlık çalışanları tarafından takip edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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