Ünlü Şarkıcı Sıla, Paris'te 90 Kişinin Öldüğü Sanat Merkezinde Konser Verecek
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Ünlü Şarkıcı Sıla, Paris'te 90 Kişinin Öldüğü Sanat Merkezinde Konser Verecek

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra kendini işine veren şarkıcı Sıla, 2015 yılında yaklaşık 90 kişinin yaşamını yitirdiği Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.

Şarkıcı Sıla, "European 2018 Tour" kapsamındaki Avrupa turnesine Paris'ten başlıyor.

5 YIL SONRA BİR İLK

Ünlü şarkıcı, beş yıl aradan sonra 2 Mart Cuma günü Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.

BATACLAN'DA KONSER

3 yıl önce IŞİD'in Fransa'da düzenlediği terör saldırılarından birinin hedefi olan Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan, kapılarını Sıla için açacak.

90 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

2015 yılında, Bataclan konser salonunu basan teröristler, burada yaklaşık 90 kişiyi öldürmüştü.

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