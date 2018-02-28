Ünlü Şarkıcı Sıla, Paris'te 90 Kişinin Öldüğü Sanat Merkezinde Konser Verecek
Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra kendini işine veren şarkıcı Sıla, 2015 yılında yaklaşık 90 kişinin yaşamını yitirdiği Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.
Şarkıcı Sıla, "European 2018 Tour" kapsamındaki Avrupa turnesine Paris'ten başlıyor.
5 YIL SONRA BİR İLK
Ünlü şarkıcı, beş yıl aradan sonra 2 Mart Cuma günü Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.
BATACLAN'DA KONSER
3 yıl önce IŞİD'in Fransa'da düzenlediği terör saldırılarından birinin hedefi olan Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan, kapılarını Sıla için açacak.
90 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
2015 yılında, Bataclan konser salonunu basan teröristler, burada yaklaşık 90 kişiyi öldürmüştü.
YORUMLAR (14)
-
Je taime Sıla hanım çok güzelsinizCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bir terör eylemine karsi protesto ve kinama amaciyla verecege konsere karsi neden bu kadar kiziliyor anlamadimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
15 temmmuza şov diyen pislik inşallah sense patlarsınCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
Fransız uşağıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
SELAM SILA HANIM İYİ KONSERLER DİLEĞİYLECevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır