ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU (1)

15.08.2019 19:17

Murat KORKMAZ/ istanbul DHA

Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA