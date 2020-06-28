Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın burnu kırıldı Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği villada talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği villada talihsiz bir kaza yaşadı. Villanın bahçesinde yürüdüğü yere esnada yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği ünlü aydınlatma tasarımcısı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköyde villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada ünlü sanatçı Reyhan Karaca yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası ayağı kayarak yere düştü. Yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı.

Yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası yere düşerek burnu kırılan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Karaca daha sonra taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA