Ünlü şarkıcı Özen: "Araftayız diyebiliriz, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz"
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Ünlü şarkıcı Özen: "Araftayız diyebiliriz, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz"

2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 57 yaşındaki Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayının sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı Özen:
09.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:36

2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 57 yaşındaki Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayının sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Sinan Özen'in kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 6 kez ameliyat oldu. Neva bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Özen, "Araftayız diyebiliriz, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz Rüya gibi ama umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

"Araftayız, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz"

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şuanda da araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eşimle beraber masallar okuyoruz"

Eşinin ve diğer çocuğunun durumuyla Bilgi veren Özen, "Diğer çocuğumuzun durumu iyi, o bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var. Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için. Allahım her çocuğu anne ve babasını bağışlasın. İnşallah bu çalışma diğer Neva bebeklere ışık ve umut olur. Eşim ve ben Nevaya masallar okuyoruz. Doktorlarımızın tavsiyesiyle anne baba diyaloğunu kesmeden onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben onunla sohbet ediyorum, onunla gerçekleştireceğim hayallerimi biriktiriyorum" diye konuştu.

"Hekimler olarak elimizden geleni yapıyoruz"

Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Burak Tander, "Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı, ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve bir kaç ameliyat geçirmesi lazımdı. Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemlerini tamamını uyguluyoruz. Neva bebek ilerleyen zamanlarda iyileşecek biz hekimler olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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